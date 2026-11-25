Um 20:26 Uhr wies die Palo Alto Networks-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 354,67 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'184 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 354,67 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 339,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 852'501 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 432,08 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,83 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 139,60 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Palo Alto Networks-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 18.11.2026 hat Palo Alto Networks die Kennzahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,47 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 3.45 Mrd. USD gegenüber 2.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Palo Alto Networks wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 23.02.2027 vorlegen.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 4,28 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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