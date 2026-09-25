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25.09.2026 20:27:13

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks büsst am Abend ein

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks büsst am Abend ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Palo Alto Networks. Das Papier von Palo Alto Networks gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,8 Prozent auf 378,86 USD abwärts.

Palo Alto Networks
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Um 20:26 Uhr rutschte die Palo Alto Networks-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,8 Prozent auf 378,86 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'742 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 374,22 USD. Mit einem Wert von 386,47 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 532'712 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 398,87 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Kursplus von 5,28 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 139,60 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Verlust von 63,15 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Palo Alto Networks-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Palo Alto Networks liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 3.41 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 34,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 12.11.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Palo Alto Networks veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 4,19 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
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