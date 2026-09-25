Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks verbilligt sich am Nachmittag

Die Palo Alto Networks-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 3,8 Prozent auf 375,12 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'708 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 374,22 USD ein. Bei 386,47 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 265'358 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 398,87 USD. Dieser Kurs wurde am 14.08.2026 erreicht. Gewinne von 6,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 139,60 USD. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 168,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Palo Alto Networks-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Palo Alto Networks veröffentlichte am 01.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,35 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 3.41 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 2.54 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Palo Alto Networks am 12.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks im Jahr 2027 4,19 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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