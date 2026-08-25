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25.08.2026 20:27:13

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Dienstagabend im Minusbereich

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Dienstagabend im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,1 Prozent auf 336,49 USD.

Palo Alto Networks
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,1 Prozent auf 336,49 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'667 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Palo Alto Networks-Aktie ging bis auf 336,16 USD. Bei 353,77 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Palo Alto Networks-Aktie belief sich zuletzt auf 592'387 Aktien.

Bei 398,87 USD markierte der Titel am 14.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (139,60 USD). Abschläge von 58,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Palo Alto Networks seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Palo Alto Networks liess sich am 02.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 USD gegenüber 0,36 USD im Vorjahresquartal verkündet. Palo Alto Networks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.00 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 01.09.2026 dürfte Palo Alto Networks Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palo Alto Networks einen Gewinn von 3,77 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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