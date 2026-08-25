Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
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25.08.2026 16:29:00
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Palo Alto Networks-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 346,72 USD.
Die Palo Alto Networks-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 346,72 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'668 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Palo Alto Networks-Aktie ging bis auf 343,60 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 353,77 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 189'995 Palo Alto Networks-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2026 auf bis zu 398,87 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 15,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 139,60 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie 59,74 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Palo Alto Networks liess sich am 02.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,22 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.00 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.54 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Palo Alto Networks am 01.09.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,77 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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