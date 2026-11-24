Die Palo Alto Networks-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 350,88 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'204 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Palo Alto Networks-Aktie bei 346,49 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 349,50 USD. Der Tagesumsatz der Palo Alto Networks-Aktie belief sich zuletzt auf 535'172 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (432,08 USD) erklomm das Papier am 07.10.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 23,14 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 139,60 USD am 25.02.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Verlust von 60,21 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal legte Palo Alto Networks am 18.11.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,57 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Palo Alto Networks noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.45 Mrd. USD – ein Plus von 39,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palo Alto Networks 2.47 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 23.02.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 4,28 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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