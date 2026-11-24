Der Palo Alto Networks-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 350,66 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'173 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Palo Alto Networks-Aktie ging bis auf 346,49 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 349,50 USD. Bisher wurden via NASDAQ 186'688 Palo Alto Networks-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 432,08 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,22 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 139,60 USD am 25.02.2026. Mit einem Kursverlust von 60,19 Prozent würde die Palo Alto Networks-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palo Alto Networks 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palo Alto Networks am 18.11.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,57 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 0,47 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 3.45 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 39,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.02.2027 dürfte Palo Alto Networks Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Palo Alto Networks-Gewinn in Höhe von 4,28 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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