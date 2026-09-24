Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks tendiert am Abend auf rotem Terrain

Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 390,91 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'707 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 387,79 USD. Bei 392,44 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 544'698 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 398,87 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 139,60 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 64,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Palo Alto Networks-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 01.09.2026 lud Palo Alto Networks zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palo Alto Networks 0,36 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 3.41 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.54 Mrd. USD umgesetzt.

Palo Alto Networks wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen.

In der Palo Alto Networks-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 4,19 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie

Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA

Analysten-Paukenschlag: Morgan Stanley kürt Palo Alto Networks-Aktie zum neuen Top-Pick

Microsoft-Aktie unterbewertet? Analyst sieht erhebliches Aufwärtspotenzial