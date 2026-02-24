Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks gibt am Abend ab

Um 20:26 Uhr ging es für die Palo Alto Networks-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 142,05 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 6'884 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 139,60 USD ein. Bei 142,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'266'853 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 223,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,33 Prozent hinzugewinnen. Bei 139,60 USD fiel das Papier am 24.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Palo Alto Networks-Aktie liegt somit 1,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Zahlen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Palo Alto Networks am 17.02.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 USD. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Palo Alto Networks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.59 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.26 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 26.05.2026 dürfte Palo Alto Networks Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks im Jahr 2026 3,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie

Palo Alto Networks-Aktie in Rot: Enttäuschender Gewinn

NVIDIA-Aktie nicht auf der Liste: Morgan Stanley setzt auf neun andere KI-Favoriten

NVIDIA & Co.: Diese zehn Aktien sieht Wedbush zum Jahresende 2025 vorn