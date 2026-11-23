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23.11.2026 20:27:13
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks zeigt sich am Abend freundlich
Die Aktie von Palo Alto Networks zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Palo Alto Networks-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 353,72 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'252 Punkten liegt. Bei 365,95 USD markierte die Palo Alto Networks-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 361,74 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'258'969 Palo Alto Networks-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 432,08 USD. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 22,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 139,60 USD ab. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 60,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palo Alto Networks-Aktie. Palo Alto Networks gewährte am 18.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 USD gegenüber 0,47 USD im Vorjahresquartal. Palo Alto Networks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.45 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 39,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Palo Alto Networks wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 23.02.2027 vorlegen.
Experten taxieren den Palo Alto Networks-Gewinn für das Jahr 2027 auf 4,28 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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