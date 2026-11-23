Die Palo Alto Networks-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 356,33 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'285 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 365,95 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 361,74 USD. Von der Palo Alto Networks-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 484'738 Stück gehandelt.

Bei 432,08 USD markierte der Titel am 07.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palo Alto Networks-Aktie somit 17,53 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (139,60 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Palo Alto Networks liess sich am 18.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 USD. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 0,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 3.45 Mrd. USD gegenüber 2.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2027 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks im Jahr 2027 4,28 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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