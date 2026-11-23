|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 16:29:00
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks präsentiert sich am Nachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Im NASDAQ-Handel gewannen die Palo Alto Networks-Papiere zuletzt 3,8 Prozent.
Die Palo Alto Networks-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 356,33 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'285 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 365,95 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 361,74 USD. Von der Palo Alto Networks-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 484'738 Stück gehandelt.
Bei 432,08 USD markierte der Titel am 07.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palo Alto Networks-Aktie somit 17,53 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (139,60 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Palo Alto Networks liess sich am 18.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 USD. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 0,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 3.45 Mrd. USD gegenüber 2.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2027 erfolgen.
Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks im Jahr 2027 4,28 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie
Aktien von Meta und Microsoft: Jim Cramer erklärt, warum er im KI-Rennen auf die Grossen baut
ETF Compass September-Review: Satelliten mit bis zu 47 Prozent Plus
Crash bei NVIDIA & Co.? Anleihe-Legende Jeffrey Gundlach zieht die Notbremse
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc
|
16:29
|Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
16:02
|S&P 500-Papier Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palo Alto Networks von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Freitagabend mit Verlusten (finanzen.ch)
|
19.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 schwächelt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Handel: S&P 500 am Mittag mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu Palo Alto Networks Inc
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI weit im Plus -- DAX legt deutlich zu -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein Erholungskurs eingeleitet. Die US-Börsen legen zum Wochenstart deutlich zu. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.