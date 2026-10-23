Palo Alto Networks Aktie News: Hausse bei Palo Alto Networks am Freitagabend

Die Palo Alto Networks-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 7,0 Prozent auf 379,75 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'632 Punkten liegt. Der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 380,09 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 354,01 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 725'633 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 432,08 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,78 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,60 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palo Alto Networks 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Palo Alto Networks am 01.09.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,35 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.41 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.54 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Palo Alto Networks am 12.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Palo Alto Networks-Gewinn für das Jahr 2027 auf 4,18 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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