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23.10.2026 16:29:00
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Freitagnachmittag fester
Die Aktie von Palo Alto Networks zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Palo Alto Networks legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,9 Prozent auf 368,66 USD.
Das Papier von Palo Alto Networks legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,9 Prozent auf 368,66 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'613 Punkten steht. Die Palo Alto Networks-Aktie zog in der Spitze bis auf 369,32 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 354,01 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 208'165 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.
Am 07.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 432,08 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 17,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (139,60 USD). Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 164,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 01.09.2026 hat Palo Alto Networks die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,35 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Palo Alto Networks im vergangenen Quartal 3.41 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palo Alto Networks 2.54 Mrd. USD umsetzen können.
Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Palo Alto Networks ein EPS in Höhe von 4,18 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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