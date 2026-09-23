Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Abend stärker

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Palo Alto Networks zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,4 Prozent auf 387,18 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'714 Punkten steht. Bei 388,79 USD markierte die Palo Alto Networks-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 379,18 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 651'261 Palo Alto Networks-Aktien.

Am 14.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 398,87 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Kursplus von 3,02 Prozent wieder erreichen. Am 25.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,60 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 63,94 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 01.09.2026 äusserte sich Palo Alto Networks zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Palo Alto Networks ein EPS von 0,36 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Palo Alto Networks im vergangenen Quartal 3.41 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palo Alto Networks 2.54 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Palo Alto Networks am 12.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Palo Alto Networks-Gewinn in Höhe von 4,19 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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