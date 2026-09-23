Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks präsentiert sich am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr wies die Palo Alto Networks-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 377,26 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'716 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 380,52 USD erreichte die Palo Alto Networks-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 379,18 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Palo Alto Networks-Aktie belief sich zuletzt auf 210'201 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2026 auf bis zu 398,87 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,73 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,60 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Palo Alto Networks-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 01.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.41 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.54 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Palo Alto Networks-Bilanz für Q1 2027 wird am 12.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 4,19 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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