Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Dienstagabend mit positiven Vorzeichen

Das Papier von Palo Alto Networks legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 374,87 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'772 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 375,74 USD. Bei 373,22 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Palo Alto Networks-Aktie belief sich zuletzt auf 609'251 Aktien.

Am 14.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 398,87 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 139,60 USD ab. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 168,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 01.09.2026 äusserte sich Palo Alto Networks zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,35 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Palo Alto Networks im vergangenen Quartal 3.41 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palo Alto Networks 2.54 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 4,19 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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