Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Die Palo Alto Networks-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 369,50 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'768 Punkten steht. Die Palo Alto Networks-Aktie sank bis auf 363,58 USD. Bei 373,22 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 277'170 Palo Alto Networks-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 398,87 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,95 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 139,60 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 62,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palo Alto Networks am 01.09.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Palo Alto Networks ein Ergebnis je Aktie von 0,36 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palo Alto Networks im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.41 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.54 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Palo Alto Networks am 12.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 4,19 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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