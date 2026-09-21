Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.09.2026 16:29:00
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks verteuert sich am Nachmittag
Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Palo Alto Networks-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 370,28 USD zu.
Die Palo Alto Networks-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 370,28 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'721 Punkten tendiert. Die Palo Alto Networks-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 371,27 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 364,26 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 294'227 Palo Alto Networks-Aktien.
Am 14.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 398,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 7,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 139,60 USD. Mit Abgaben von 62,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palo Alto Networks 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 01.09.2026 lud Palo Alto Networks zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Palo Alto Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.41 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.54 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht.
Von Analysten wird erwartet, dass Palo Alto Networks im Jahr 2027 4,19 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie
Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA
Analysten-Paukenschlag: Morgan Stanley kürt Palo Alto Networks-Aktie zum neuen Top-Pick
Microsoft-Aktie unterbewertet? Analyst sieht erhebliches Aufwärtspotenzial
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc
|
16:29
|Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks verteuert sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
16:02
|S&P 500-Papier Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palo Alto Networks von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Abend mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 im Minus (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 notiert zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Palo Alto Networks Inc
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisrückgang stützt: SMI geht mit Gewinnen in den Feierabend -- DAX letztlich mit Aufschlägen -- Asiens Börsen beenden Handel freundlich - kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte am Montag freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls nach oben. Die US-Börsen legen zu. An den Börsen in Fernost dominierte am Montag freundliche Handelsstimmung.