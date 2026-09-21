Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks verteuert sich am Nachmittag

Die Palo Alto Networks-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 370,28 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'721 Punkten tendiert. Die Palo Alto Networks-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 371,27 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 364,26 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 294'227 Palo Alto Networks-Aktien.

Am 14.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 398,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 7,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 139,60 USD. Mit Abgaben von 62,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palo Alto Networks 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 01.09.2026 lud Palo Alto Networks zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Palo Alto Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.41 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.54 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Palo Alto Networks im Jahr 2027 4,19 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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