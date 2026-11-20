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20.11.2026 20:27:13
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Freitagabend mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 348,80 USD.
Die Palo Alto Networks-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,6 Prozent auf 348,80 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 6'982 Punkten realisiert. Bei 345,30 USD markierte die Palo Alto Networks-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 358,67 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'337'046 Palo Alto Networks-Aktien.
Bei 432,08 USD markierte der Titel am 07.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 23,88 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (139,60 USD). Mit Abgaben von 59,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Palo Alto Networks-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 18.11.2026 äusserte sich Palo Alto Networks zu den Kennzahlen des am 31.10.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,57 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palo Alto Networks 0,47 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Palo Alto Networks mit einem Umsatz von insgesamt 3.45 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 39,25 Prozent gesteigert.
Am 23.02.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Palo Alto Networks veröffentlicht werden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 4,27 USD je Aktie in den Palo Alto Networks-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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