Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 354,02 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'110 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Palo Alto Networks-Aktie bisher bei 347,20 USD. Bei 358,67 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Palo Alto Networks-Aktie belief sich zuletzt auf 641'757 Aktien.

Am 07.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 432,08 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palo Alto Networks-Aktie 22,05 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.02.2026 Kursverluste bis auf 139,60 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 60,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Palo Alto Networks-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 18.11.2026 legte Palo Alto Networks die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,57 USD. Im letzten Jahr hatte Palo Alto Networks einen Gewinn von 0,47 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palo Alto Networks im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.45 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Palo Alto Networks am 23.02.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Palo Alto Networks-Gewinn für das Jahr 2027 auf 4,27 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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