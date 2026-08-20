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20.08.2026 20:27:13

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Donnerstagabend schwächer

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Donnerstagabend schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 351,98 USD ab.

Palo Alto Networks
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 351,98 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'653 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 350,32 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 352,79 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palo Alto Networks-Aktien beläuft sich auf 573'832 Stück.

Bei einem Wert von 398,87 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palo Alto Networks-Aktie 13,32 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 139,60 USD. Abschläge von 60,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Palo Alto Networks seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 02.06.2026 hat Palo Alto Networks in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,22 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3.00 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.54 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Palo Alto Networks am 01.09.2026 präsentieren. Palo Alto Networks dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 23.08.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Palo Alto Networks ein EPS in Höhe von 3,77 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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