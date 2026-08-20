Palo Alto Networks Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Palo Alto Networks

Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 357,02 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'684 Punkten notiert. Die Palo Alto Networks-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 350,76 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 352,79 USD. Bisher wurden heute 197'404 Palo Alto Networks-Aktien gehandelt.

Am 14.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 398,87 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 139,60 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 02.06.2026 hat Palo Alto Networks die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 USD erwirtschaftet worden. Palo Alto Networks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.00 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 01.09.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 23.08.2027.

Den erwarteten Gewinn je Palo Alto Networks-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,77 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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