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19.11.2026 20:27:13
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Abend mit sattem Kursplus
Die Aktie von Palo Alto Networks zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,7 Prozent auf 359,41 USD.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 5,7 Prozent auf 359,41 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'219 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Palo Alto Networks-Aktie bisher bei 370,00 USD. Mit einem Wert von 356,26 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Palo Alto Networks-Aktien beläuft sich auf 1'934'645 Stück.
Bei einem Wert von 432,08 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Kursplus von 20,22 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 139,60 USD. Mit Abgaben von 61,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Palo Alto Networks liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Palo Alto Networks vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,35 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Palo Alto Networks mit einem Umsatz von insgesamt 3.41 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 34,45 Prozent gesteigert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2027 erfolgen.
In der Palo Alto Networks-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 4,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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