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19.11.2026 16:29:00
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks zieht am Donnerstagnachmittag deutlich an
Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Palo Alto Networks-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 6,6 Prozent auf 362,48 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Palo Alto Networks nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 6,6 Prozent auf 362,48 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'330 Punkten tendiert. Die Palo Alto Networks-Aktie zog in der Spitze bis auf 370,00 USD an. Bei 356,26 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 806'090 Palo Alto Networks-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 432,08 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Palo Alto Networks-Aktie liegt somit 16,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 139,60 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 61,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Palo Alto Networks-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 01.09.2026 hat Palo Alto Networks die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,35 USD gegenüber 0,36 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.41 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palo Alto Networks einen Umsatz von 2.54 Mrd. USD eingefahren.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Palo Alto Networks am 23.02.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 4,20 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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