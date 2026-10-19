Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
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19.10.2026 20:27:13
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks gewinnt am Abend an Boden
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Palo Alto Networks. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 347,69 USD zu.
Das Papier von Palo Alto Networks konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 347,69 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'699 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 355,32 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 354,61 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 515'549 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (432,08 USD) erklomm das Papier am 07.10.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 24,27 Prozent Luft nach oben. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 139,60 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Palo Alto Networks-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palo Alto Networks am 01.09.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Palo Alto Networks ein Ergebnis je Aktie von 0,36 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Palo Alto Networks 3.41 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 12.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 4,19 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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