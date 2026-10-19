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19.10.2026 16:29:00

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks zeigt sich am Nachmittag fester

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Palo Alto Networks. Das Papier von Palo Alto Networks konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 349,00 USD.

Palo Alto Networks
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Die Palo Alto Networks-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 349,00 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'710 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 355,32 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 354,61 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 269'698 Palo Alto Networks-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 432,08 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,81 Prozent. Bei einem Wert von 139,60 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 150,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Palo Alto Networks-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 01.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Palo Alto Networks ein Ergebnis je Aktie von 0,36 USD vermeldet. Palo Alto Networks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.41 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Palo Alto Networks am 12.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palo Alto Networks-Aktie in Höhe von 4,19 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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