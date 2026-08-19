Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
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19.08.2026 20:27:13
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Mittwochabend billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,7 Prozent auf 360,40 USD ab.
Die Palo Alto Networks-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 360,40 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'713 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Palo Alto Networks-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 351,46 USD aus. Bei 374,67 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Palo Alto Networks-Aktie belief sich zuletzt auf 645'077 Aktien.
Bei einem Wert von 398,87 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2026). Gewinne von 10,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,60 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palo Alto Networks am 02.06.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 USD gegenüber 0,36 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Palo Alto Networks mit einem Umsatz von insgesamt 3.00 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,36 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 01.09.2026 terminiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Palo Alto Networks-Anleger Experten zufolge am 23.08.2027 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palo Alto Networks einen Gewinn von 3,77 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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