Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks mit herben Abschlägen am Nachmittag

Die Palo Alto Networks-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 5,1 Prozent auf 354,98 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'713 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 353,23 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 374,67 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 271'686 Palo Alto Networks-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 398,87 USD. 12,36 Prozent Plus fehlen der Palo Alto Networks-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (139,60 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Palo Alto Networks-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Palo Alto Networks gewährte am 02.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 USD gegenüber 0,36 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.00 Mrd. USD – ein Plus von 18,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palo Alto Networks 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Palo Alto Networks dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 01.09.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 23.08.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Palo Alto Networks im Jahr 2026 3,77 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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