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18.11.2026 20:27:14
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks verteuert sich am Abend kräftig
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Palo Alto Networks. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 8,1 Prozent auf 334,23 USD zu.
Das Papier von Palo Alto Networks konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 8,1 Prozent auf 334,23 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'325 Punkten steht. Bei 334,66 USD markierte die Palo Alto Networks-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 314,17 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Palo Alto Networks-Aktie belief sich zuletzt auf 1'056'374 Aktien.
Am 07.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 432,08 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Kursplus von 29,28 Prozent wieder erreichen. Bei 139,60 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palo Alto Networks-Aktie 139,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 01.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,35 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.41 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.54 Mrd. USD in den Büchern standen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2027 erfolgen.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,18 USD je Palo Alto Networks-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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