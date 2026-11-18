Im NASDAQ-Handel gewannen die Palo Alto Networks-Papiere um 16:28 Uhr 6,8 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'332 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 333,29 USD. Bei 314,17 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 451'809 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 432,08 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,76 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 139,60 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 57,75 Prozent Luft nach unten.

Palo Alto Networks-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Palo Alto Networks liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,35 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.54 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.41 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 23.02.2027 dürfte Palo Alto Networks Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Palo Alto Networks-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 4,18 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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