Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Abend mit roter Tendenz

Der Palo Alto Networks-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 3,2 Prozent auf 362,90 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'633 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Palo Alto Networks-Aktie bisher bei 356,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 376,01 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'509'619 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 398,87 USD erreichte der Titel am 14.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Kursplus von 9,91 Prozent wieder erreichen. Bei 139,60 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 61,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palo Alto Networks 0,000 USD aus. Am 01.09.2026 hat Palo Alto Networks in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,35 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3.41 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.54 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den Palo Alto Networks-Gewinn für das Jahr 2027 auf 4,19 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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