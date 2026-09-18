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18.09.2026 16:29:00

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks tendiert am Nachmittag schwächer

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 4,9 Prozent auf 356,67 USD ab.

Palo Alto Networks
301.70 CHF -2.86%
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Die Palo Alto Networks-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,9 Prozent auf 356,67 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'622 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Palo Alto Networks-Aktie bei 356,14 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 376,01 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'170'719 Palo Alto Networks-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 398,87 USD erreichte der Titel am 14.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palo Alto Networks-Aktie. Bei 139,60 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 60,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palo Alto Networks-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palo Alto Networks am 01.09.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,35 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.41 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.54 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Palo Alto Networks-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 4,19 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
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