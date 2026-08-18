Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks gibt am Abend ab

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 375,03 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'701 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 368,06 USD. Bei 370,34 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 567'919 Palo Alto Networks-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 398,87 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 6,36 Prozent Luft nach oben. Bei 139,60 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 62,78 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palo Alto Networks am 02.06.2026. Palo Alto Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,37 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palo Alto Networks im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.00 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.29 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 01.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Palo Alto Networks möglicherweise am 23.08.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palo Alto Networks einen Gewinn von 3,77 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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