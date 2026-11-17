Die Palo Alto Networks-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 308,47 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'328 Punkten notiert. Die Palo Alto Networks-Aktie sank bis auf 301,32 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 314,76 USD. Zuletzt wechselten 902'881 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 432,08 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,07 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 139,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palo Alto Networks-Aktie 120,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 01.09.2026 äusserte sich Palo Alto Networks zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.41 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.54 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 18.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q1 2028-Kennzahlen am 18.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks im Jahr 2027 4,18 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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