Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Donnerstagabend mit Einbussen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 373,94 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'637 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 360,66 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 365,13 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palo Alto Networks-Aktien beläuft sich auf 726'459 Stück.

Am 14.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 398,87 USD an. Mit einem Zuwachs von 6,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,60 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Verlust von 62,67 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Palo Alto Networks veröffentlichte am 01.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,35 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,36 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 3.41 Mrd. USD gegenüber 2.54 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 12.11.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Palo Alto Networks veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Palo Alto Networks-Gewinn für das Jahr 2027 auf 4,19 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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