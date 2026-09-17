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17.09.2026 16:29:00

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks schiebt sich am Nachmittag vor

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Palo Alto Networks nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 377,43 USD.

Palo Alto Networks
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 377,43 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'631 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 377,44 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 365,13 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 408'037 Palo Alto Networks-Aktien.

Am 14.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 398,87 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 5,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 139,60 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 63,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Palo Alto Networks-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Palo Alto Networks gewährte am 01.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Palo Alto Networks ein EPS von 0,36 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Palo Alto Networks 3.41 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Palo Alto Networks am 12.11.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palo Alto Networks einen Gewinn von 4,19 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
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