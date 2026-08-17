Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks gibt am Abend ab

Das Papier von Palo Alto Networks gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 375,06 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'757 Punkten steht. Die Palo Alto Networks-Aktie sank bis auf 372,35 USD. Bei 383,25 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 533'624 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 398,87 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 139,60 USD. Mit Abgaben von 62,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Palo Alto Networks seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 02.06.2026 hat Palo Alto Networks in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,37 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.00 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.29 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 01.09.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 23.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Palo Alto Networks.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palo Alto Networks einen Gewinn von 3,77 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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