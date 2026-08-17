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17.08.2026 16:29:00

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks verbilligt sich am Montagnachmittag

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks verbilligt sich am Montagnachmittag

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 376,71 USD.

Palo Alto Networks
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Um 16:28 Uhr fiel die Palo Alto Networks-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 376,71 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'772 Punkten liegt. Der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 375,69 USD nach. Bei 383,25 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 166'933 Palo Alto Networks-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2026 auf bis zu 398,87 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palo Alto Networks-Aktie. Bei einem Wert von 139,60 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Abschläge von 62,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Palo Alto Networks-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palo Alto Networks am 02.06.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Palo Alto Networks ein EPS von 0,37 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palo Alto Networks im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.00 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.29 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Palo Alto Networks am 01.09.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 23.08.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,77 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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