Die Aktionäre schickten das Papier von Palo Alto Networks nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,7 Prozent auf 316,69 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'422 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Palo Alto Networks-Aktie bisher bei 311,66 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 318,99 USD. Bisher wurden heute 553'592 Palo Alto Networks-Aktien gehandelt.

Am 07.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 432,08 USD. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 36,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 139,60 USD. Abschläge von 55,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palo Alto Networks 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Palo Alto Networks liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Palo Alto Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 3.41 Mrd. USD gegenüber 2.54 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 18.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von Palo Alto Networks.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palo Alto Networks einen Gewinn von 5,63 USD je Aktie in der Bilanz 2029 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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