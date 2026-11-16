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16.11.2026 16:29:00
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 315,00 USD ab.
Die Palo Alto Networks-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 315,00 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'455 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Palo Alto Networks-Aktie bei 313,46 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 318,99 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 186'562 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (432,08 USD) erklomm das Papier am 07.10.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palo Alto Networks-Aktie somit 27,10 Prozent niedriger. Bei 139,60 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Palo Alto Networks-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Palo Alto Networks am 01.09.2026. Palo Alto Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.41 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palo Alto Networks einen Umsatz von 2.54 Mrd. USD eingefahren.
Palo Alto Networks dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 18.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte Palo Alto Networks die Q1 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2029 liegen bei durchschnittlich 5,63 USD je Palo Alto Networks-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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