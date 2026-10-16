Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Abend im Ausverkauf

Die Palo Alto Networks-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 7,7 Prozent bei 341,79 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'649 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 339,77 USD. Bei 373,51 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'026'086 Palo Alto Networks-Aktien.

Am 07.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 432,08 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie. Am 25.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 139,60 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 59,16 Prozent Luft nach unten.

Für Palo Alto Networks-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 01.09.2026 äusserte sich Palo Alto Networks zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palo Alto Networks 0,36 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 3.41 Mrd. USD gegenüber 2.54 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,19 USD je Palo Alto Networks-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie

ETF Compass September-Review: Satelliten mit bis zu 47 Prozent Plus

Crash bei NVIDIA & Co.? Anleihe-Legende Jeffrey Gundlach zieht die Notbremse

Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA