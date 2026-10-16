Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
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16.10.2026 16:29:00
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Freitagnachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,6 Prozent im Minus bei 353,19 USD.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,6 Prozent auf 353,19 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'734 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Palo Alto Networks-Aktie bisher bei 352,55 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 373,51 USD. Der Tagesumsatz der Palo Alto Networks-Aktie belief sich zuletzt auf 426'221 Aktien.
Bei 432,08 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 139,60 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Palo Alto Networks-Aktie liegt somit 153,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 erhielten Palo Alto Networks-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 01.09.2026 hat Palo Alto Networks die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Palo Alto Networks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.41 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert.
Experten taxieren den Palo Alto Networks-Gewinn für das Jahr 2027 auf 4,19 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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