Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Mittwochabend höher

Das Papier von Palo Alto Networks konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 378,70 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'607 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Palo Alto Networks-Aktie bisher bei 381,95 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 367,71 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 613'822 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 398,87 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 5,33 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 139,60 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Palo Alto Networks-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Palo Alto Networks veröffentlichte am 01.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Palo Alto Networks vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,35 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.54 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.41 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 12.11.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Palo Alto Networks veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 4,19 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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