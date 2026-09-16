Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
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16.09.2026 16:29:00
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks tendiert am Nachmittag nordwärts
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Das Papier von Palo Alto Networks legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 377,43 USD.
Das Papier von Palo Alto Networks legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 377,43 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'600 Punkten steht. Bei 381,00 USD erreichte die Palo Alto Networks-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 367,71 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 259'548 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 398,87 USD. Dieser Kurs wurde am 14.08.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 139,60 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Verlust von 63,01 Prozent wieder erreichen.
Für Palo Alto Networks-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Palo Alto Networks liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Palo Alto Networks ein EPS von 0,36 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3.41 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 2.54 Mrd. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
In der Palo Alto Networks-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 4,19 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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