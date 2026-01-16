Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
|
16.01.2026 16:29:00
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks verliert am Freitagnachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 185,92 USD.
Die Palo Alto Networks-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 185,92 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 6'941 Punkten notiert. Die Palo Alto Networks-Aktie gab in der Spitze bis auf 185,19 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 187,73 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 371'188 Palo Alto Networks-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 29.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 223,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 20,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 144,17 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Palo Alto Networks liess sich am 19.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.47 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.14 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Palo Alto Networks-Bilanz für Q2 2026 wird am 24.02.2026 erwartet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,86 USD je Palo Alto Networks-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Palo Alto Networks Inc
