Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 369,92 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'702 Punkten steht. Die Palo Alto Networks-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 361,79 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 367,32 USD. Zuletzt wechselten 305'486 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 432,08 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palo Alto Networks-Aktie somit 14,39 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 139,60 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 62,26 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Palo Alto Networks-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 01.09.2026 hat Palo Alto Networks in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,35 USD gegenüber 0,36 USD im Vorjahresquartal verkündet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.41 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.54 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 12.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Palo Alto Networks-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 4,19 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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