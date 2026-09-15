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15.09.2026 20:27:13

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Dienstagabend stärker

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Dienstagabend stärker

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 377,50 USD zu.

Palo Alto Networks
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Palo Alto Networks zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 377,50 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'586 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 380,40 USD. Mit einem Wert von 367,98 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 813'809 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Bei 398,87 USD markierte der Titel am 14.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Kursplus von 5,66 Prozent wieder erreichen. Bei 139,60 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 63,02 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Palo Alto Networks am 01.09.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,35 USD gegenüber 0,36 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palo Alto Networks in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.41 Mrd. USD im Vergleich zu 2.54 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Palo Alto Networks am 12.11.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Palo Alto Networks im Jahr 2027 4,19 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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