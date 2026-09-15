Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Palo Alto Networks-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 374,00 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'586 Punkten liegt. Bei 375,40 USD erreichte die Palo Alto Networks-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die grössten Abgaben verzeichnete die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 366,80 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 367,98 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 324'092 Palo Alto Networks-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (398,87 USD) erklomm das Papier am 14.08.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,65 Prozent. Am 25.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,60 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Palo Alto Networks-Aktie liegt somit 167,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Palo Alto Networks-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 01.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.41 Mrd. USD – ein Plus von 34,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palo Alto Networks 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Palo Alto Networks am 12.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Palo Alto Networks im Jahr 2027 4,19 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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