Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.10.2026 20:27:13
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Mittwochabend mit kräftigen Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Palo Alto Networks. Der Palo Alto Networks-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,0 Prozent auf 377,17 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die Palo Alto Networks-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 5,0 Prozent auf 377,17 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'705 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 371,00 USD. Mit einem Wert von 380,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 950'705 Palo Alto Networks-Aktien.
Am 07.10.2026 markierte das Papier bei 432,08 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palo Alto Networks-Aktie somit 12,71 Prozent niedriger. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 139,60 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie 62,99 Prozent sinken.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Palo Alto Networks gewährte am 01.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palo Alto Networks 0,36 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.41 Mrd. USD – ein Plus von 34,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palo Alto Networks 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Palo Alto Networks am 12.11.2026 vorlegen.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Palo Alto Networks-Gewinn in Höhe von 4,19 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie
ETF Compass September-Review: Satelliten mit bis zu 47 Prozent Plus
Crash bei NVIDIA & Co.? Anleihe-Legende Jeffrey Gundlach zieht die Notbremse
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc
|
16:29
|Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Mittwochabend mit kräftigen Verlusten (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 schwächelt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
12.10.26
|S&P 500-Titel Palo Alto Networks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Palo Alto Networks von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
09.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu Palo Alto Networks Inc
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Palo Alto Networks am 14.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen sind zurück: SMI schliesst mit kräftigen Gewinnen -- DAX geht fester aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete am Donnerstag deutliche Gewinne, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.