Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Mittwochabend mit kräftigen Verlusten

Um 20:26 Uhr rutschte die Palo Alto Networks-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 5,0 Prozent auf 377,17 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'705 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 371,00 USD. Mit einem Wert von 380,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 950'705 Palo Alto Networks-Aktien.

Am 07.10.2026 markierte das Papier bei 432,08 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palo Alto Networks-Aktie somit 12,71 Prozent niedriger. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 139,60 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie 62,99 Prozent sinken.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Palo Alto Networks gewährte am 01.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palo Alto Networks 0,36 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.41 Mrd. USD – ein Plus von 34,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palo Alto Networks 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Palo Alto Networks am 12.11.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Palo Alto Networks-Gewinn in Höhe von 4,19 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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