Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’879 0.8%  SPI 19’539 0.4%  Dow 52’462 -0.2%  DAX 25’441 -0.5%  Euro 0.9434 -0.4%  EStoxx50 6’260 -1.0%  Gold 4’306 -1.0%  Bitcoin 64’602 3.0%  Dollar 0.8163 0.0%  Öl 104.9 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Novartis1200526Nestlé3886335Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tech-Aktien kräftig unter Druck: Warum die NVIDIA-Aktie dagegen halten könnte
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
Rohstoffpreise am Montagabend
Strategy-Aktie im Fokus: CEO rechtfertigt Bitcoin-Veräusserung und dann teuren Rückkauf
Vor den US-Midterms: Wo Anleger jetzt die grössten Chancen haben
Suche...

Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.09.2026 20:27:13

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Montagabend im Bullenmodus

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Montagabend im Bullenmodus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Palo Alto Networks. Das Papier von Palo Alto Networks konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 13,9 Prozent auf 376,50 USD.

Palo Alto Networks
304.18 CHF 13.41%
Kaufen Verkaufen

Die Palo Alto Networks-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 13,9 Prozent auf 376,50 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'634 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Palo Alto Networks-Aktie bisher bei 378,50 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 346,09 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'542'984 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 398,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,94 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 25.02.2026 Kursverluste bis auf 139,60 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 62,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palo Alto Networks am 01.09.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,35 USD gegenüber 0,36 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 3.41 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 2.54 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Palo Alto Networks am 12.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks im Jahr 2027 4,19 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie

Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA

Analysten-Paukenschlag: Morgan Stanley kürt Palo Alto Networks-Aktie zum neuen Top-Pick

Microsoft-Aktie unterbewertet? Analyst sieht erhebliches Aufwärtspotenzial


Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?