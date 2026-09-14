Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Montagabend im Bullenmodus

Die Palo Alto Networks-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 13,9 Prozent auf 376,50 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'634 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Palo Alto Networks-Aktie bisher bei 378,50 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 346,09 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'542'984 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 398,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,94 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 25.02.2026 Kursverluste bis auf 139,60 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 62,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palo Alto Networks am 01.09.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,35 USD gegenüber 0,36 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 3.41 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 2.54 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Palo Alto Networks am 12.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks im Jahr 2027 4,19 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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